Главы внешнеполитических ведомств Германии и Литвы обсудили поддержку белорусского гражданского общества

Поддержка Восточного партнерства и белорусского гражданского общества стала одной из тем переговоров глав внешнеполитических ведомств Германии Хайко Мааса и Литвы Габриэлюса Ландсбергиса 17 марта в Берлине, сообщила пресс-служба литовского МИД.

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Delfi.lt

Подробности не приводятся, на совместной пресс-конференции по итогам встречи эта тема также не затрагивалась, однако ранее министры неоднократно высказывались по белорусскому вопросу.

Последнее заявление Маас сделал 8 марта по случаю Международного женского дня, назвав выходящих на протест белорусских женщин «мужественными демонстрантками», которые являются «партнерами в борьбе за права человека и демократию».

Ландсбергис 5 марта жестко отреагировал на запрос Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской: «Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму из-за своей борьбы за демократию, за свободу слова или религии. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования».