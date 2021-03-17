Тихановская на слушаниях в Конгрессе США: три столпа поддержки белорусского народа — давление на режим, помощь гражданскому обществу, правосудие

Поддержку белорусского народа можно представить в виде трех столпов — давления на режим, помощи гражданскому обществу и правосудия. Такое мнение высказала Светлана Тихановская, выступая 17 марта на онлайн-слушаниях в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Прямая трансляция велась на сайте комитета.

По словам Тихановской, давление на режим подразумевает санкции, оказание политического давления, политическую и экономическую изоляцию режима Лукашенко. Помощь гражданскому обществу должна выражаться в поддержке «медиа, рабочих, врачей, иных групп людей», передает БелаПАН .

«Сейчас в Беларуси нет правосудия, и мы вынуждены обращаться за ним в другие страны, — отметила Тихановская. — Многие дела, связанные с расследованием преступлений в Беларуси, открыты в рамках универсальной юрисдикции в Литве, Польше, Чехии».

«Вы можете поддержать три этих столпа или делать что-то еще, что вам по силам», — обратилась она к участникам слушаний.

Конгрессмена Билла Китинга интересовало, что США сейчас могут сделать для разрешения ситуации в Беларуси. Тихановская ответила, что для выхода из политического и гуманитарного кризиса стране нужны новые выборы, к которым «нужно прийти посредством мирного диалога с режимом».

«Но мы видим, что режим не откликается на наши призывы к переговорам, — сказала она. — Поэтому мы постоянно оказываем давление на режим и его сторонников. Внутри страны на это работает протестное движение — демонстрации, различные инициативы. Люди не сдались, несмотря на огромный уровень насилия со стороны режима, люди продолжают бороться».

«Но, конечно, нам нужна также международная поддержка, международное давление, демократические страны не могут закрыть глаза на происходящее в Беларуси. Они должны вступиться за демократические ценности — права человека, человеческое достоинство. Ситуация в Беларуси — вызов не только для белорусов, но и для европейских стран, США, Канады. Чтобы доказать, что их ценности — не просто слова, они должны заступиться за них. Мы прекрасная страна, идущая к демократии своей дорогой. Мы призываем вас быть на нашей стороне в это трудное время и сделать все возможное, чтобы у достойного народа было демократическое государство», — отметила белорусский демократический лидер.

Конгрессмен Брайан Фитцпатрик спросил, на что США могут направить финансовую помощь белорусскому народу. Тихановская заявила, что Конгресс может «выделить больше средств "традиционным" организациям гражданского общества в Беларуси — например неправительственным организациям вроде правозащитного центра "Весна", медиа, активистам». Также, по ее словам, нужна помощь развивающемуся сегменту гражданского общества — телеграм-каналам, youtube-блогерам, спортсменам, врачам. Кроме того, США «могли бы увеличить бюджеты таких организаций, как USAID».

«Но я должна признаться, что нам нужна срочная поддержка, поскольку люди страдают прямо сейчас в тюрьмах и на местах», — отметила Тихановская.

Конгрессмена Кристофера Смита интересовало, считает ли Тихановская, что ЕС, США, ООН делают достаточно действий для помощи в разрешении ситуации в Беларуси. В ответ она поблагодарила страны Запада за непризнание легитимности Лукашенко и прошлогодних президентских выборов и попросила их «лишь быть последовательными в своем видении ситуации».

«Вы сделали много — ввели персональные санкции. <…> Я полагаю, что санкции — наиболее мощный рычаг, способный заставить режим откликнуться на наш призыв к диалогу, — заявила Тихановская. — Сейчас нам нужно расширить список персональных санкций. Они должны касаться сотрудников силовых структур, судей, чиновников от образования и спорта, которые поддерживают режим и занимались унижением, чинили насилие в Беларуси».

«Также должны быть расширены секторальные санкции — в области нефтепродуктов, производства калийных удобрений, чтобы ударить по наиболее важным источникам доходов режима. Мы должны ввести санкции в отношении тех, кого называют "кошельками" Лукашенко, которые его поддерживают, а значит поддерживают и насилие и пытки в Беларуси. Я уверена, что вы можете сделать намного больше. Чтобы остановить насилие, мы должны оказать большее давление на режим», — подчеркнула она.