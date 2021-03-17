В Польше введут полный локдаун с 20 марта

Польша вводит локдаун из-за ситуации с распространением коронавируса. Карантинный режим будет действовать в период с 20 марта по 9 апреля.

Источник: polishnews.co.uk

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, сообщает TVN24 .

«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу… На прошлой неделе мы были на уровне более 20 тыс. инфицированных в сутки, но темпы роста числа заболевших не снижаются, третья волна растет и ускоряется», — сказал министр.

Он напомнил, что ранее в режим локдауна вошли Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства. Там фиксируется больше всего заболевших COVID-19.

Во время локдауна будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, спортивные объекты, гостиницы. Школьники перейдут на дистанционное обучение.

Локдаун затронет и пасхальную неделю.

С начала пандемии в Польше зафиксировали 1,9 млн случаев COVID-19. Свыше 48 тысяч граждан скончались.