Украинская делегация покинула заседание ТКГ

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Переговоры в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу снова оказались заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм «общественного эксперта» ОРДО Майи Пироговой.

Фото Денис Гармаш / Facebook

Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в «Фейсбуке».

«Мы с самого начала предупредили, что, если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас», — написал Гармаш в день очередных переговоров по Донбассу.

По его словам, отчет политической группы «заблокирован, как и сама рабочая группа».

Украина также остановила заседание рабочей группы ТКГ 16 марта, где выдвинула требование в связи с Майей Пироговой.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: ТКГ Украина-Россия война на Донбассе Персона: Сергей Гармаш Майя Пирогова

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