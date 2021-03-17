Мининформ не будет реагировать на сомнительные высказывания телеблогера Голикова о нацистских порядках

Министерство информации ответило на онлайн-петицию, авторы которой просили дать правовую оценку авторской рубрике блогера Алексея Голикова на телеканале СТВ.

В ведомстве отметили, что не имеют оснований для «решения вопроса о принятии мер реагирования», поскольку отсутствует решение суда, подтверждающее наличие в сюжете запрещенной информации.

Подчеркивается, что проведение проверки в отношении физических лиц на наличие в их действиях состава уголовного преступления к компетенции Мининформа не относится.

26 февраля с помощью платформы «Удобный город» в Мининформ и Следственный комитет была отправлена петиция с 7 тыс. подписей. Ее авторы просили власти дать правовую оценку авторской рубрике блогера Алексея Голикова на телеканале СТВ на предмет наличия в его высказываниях преступления по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитация нацизма).

«В этом ролике дается положительная оценка убийствам нацистами мирного населения за незначительные правонарушения, и, полагаем, предлагается ввести подобную практику в Республике Беларусь, — отмечалось в петиции. — Мы, граждане Беларуси, страны, где погиб каждый четвертый, глубоко оскорблены этим роликом и считаем недопустимым реабилитацию и оправдание нацизма».

Ролик с авторским мнением Голикова 22 февраля был размещен на сайте и YouTube-канале СТВ. В нем ведущий рассуждает о протестах в стране и заявляет, что сам является сторонником «непопулярных, недемократичных силовых мер по сохранению порядка».

По мнению Голикова, «люди, образующие протестную толпу, теряют человеческий облик и личное достоинство», а «толпу "невероятных" по их действиям обоснованно называть стадом управляемых не разумом, а животными инстинктами». Говоря об антисанитарных условиях содержания задержанных в ИВС, он заявил, что считает их недопустимыми для людей, «а вот для животных — вполне».

Также ведущий заявил, что «система адаптировалась к нагрузке» и «всех совершивших нарушения и преступления найдут и накажут». «Всех пропустят через правосудие, закон ужесточат. Только железная дисциплина поможет нам создать свой немецкий мерседес в Беларуси. Вы же в Германию глядите? Нет вопросов, мы создадим свою Германию с ее стандартами», — сказал Голиков.

При этом в начале выпуска Голиков рассказал истории о нацистах, которые, по его словам, расстреливали людей за отсутствие билета на поезд и ставили виселицы возле сельскохозяйственного поля, чтобы уберечь урожай от воровства.