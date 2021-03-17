Мининформ не будет реагировать на сомнительные высказывания телеблогера Голикова о нацистских порядках
Министерство информации ответило на онлайн-петицию, авторы которой просили дать правовую оценку авторской рубрике блогера Алексея Голикова на телеканале СТВ.
В ведомстве отметили, что не имеют оснований для «решения вопроса о принятии мер реагирования», поскольку отсутствует решение суда, подтверждающее наличие в сюжете запрещенной информации.
Подчеркивается, что проведение проверки в отношении физических лиц на наличие в их действиях состава уголовного преступления к компетенции Мининформа не относится.
26 февраля с помощью платформы «Удобный город» в Мининформ и Следственный комитет была отправлена
«В этом ролике дается положительная оценка убийствам нацистами мирного населения за незначительные правонарушения, и, полагаем, предлагается ввести подобную практику в Республике Беларусь, — отмечалось в петиции. — Мы, граждане Беларуси, страны, где погиб каждый четвертый, глубоко оскорблены этим роликом и считаем недопустимым реабилитацию и оправдание нацизма».
Ролик с авторским мнением Голикова 22 февраля был размещен на сайте и YouTube-канале СТВ. В нем ведущий рассуждает о протестах в стране и заявляет, что сам является сторонником «непопулярных, недемократичных силовых мер по сохранению порядка».
По мнению Голикова, «люди, образующие протестную толпу, теряют человеческий облик и личное достоинство», а «толпу "невероятных" по их действиям обоснованно называть стадом управляемых не разумом, а животными инстинктами». Говоря об антисанитарных условиях содержания задержанных в ИВС, он заявил, что считает их недопустимыми для людей, «а вот для животных — вполне».
Также ведущий заявил, что «система адаптировалась к нагрузке» и «всех совершивших нарушения и преступления найдут и накажут». «Всех пропустят через правосудие, закон ужесточат. Только железная дисциплина поможет нам создать свой немецкий мерседес в Беларуси. Вы же в Германию глядите? Нет вопросов, мы создадим свою Германию с ее стандартами», — сказал Голиков.
При этом в начале выпуска Голиков рассказал истории о нацистах, которые, по его словам, расстреливали людей за отсутствие билета на поезд и ставили виселицы возле сельскохозяйственного поля, чтобы уберечь урожай от воровства.