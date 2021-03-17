Белорусское генконсульство в Белостоке временно прекратило прием документов

Генеральное консульство Беларуси в Белостоке 15 марта временно прекратило принимать документы, сообщило посольство страны в Польше.

«В настоящее время ввиду возникших обстоятельств на несколько дней приостановлен прием документов в генеральном консульстве Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона прилагает все усилия для скорейшего восстановления нормальной работоспособности консульского учреждения по защите законных прав и интересов белорусских граждан. Рассчитываем, что в ближайшие дни функционирование будет восстановлено в необходимом объеме», — заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Срочные текущие вопросы белорусским гражданам, находящимся на постоянном консульском учете в генеральном консульстве Беларуси в Белостоке, можно уточнять по телефону.

Посольство в Варшаве и консульство в Бяла-Подляске работают в штатном режиме.

Дипломатический конфликт между Минском и Варшавой начался после того, как 9 марта временный поверенный в делах Польши Мартин Войцеховски был вызван в белорусский МИД, где ему был заявлен «решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля 2021 г. в г. Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций». Тимофеюку было предложено покинуть страну в течение 48 часов.

10 марта заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач сообщил в «Твиттере», что один из сотрудников белорусского посольства в Варшаве объявлен персоной нон грата.

«В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», — написал Пшидач.

Прокурор Бреста 10 марта возбудил уголовное дело в связи с проведением в областном центре мероприятия, посвященного «дню проклятых солдат». Дело возбуждено «по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 УК», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как отметило ведомство, в ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом культурно-образовательным учреждением «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», «с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие». «Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», — говорилось в сообщении.

В рамках расследования задержан соучредитель «Польской школы».

11 марта МИД Беларуси вручил Войцеховскому ноту, в которой руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию страны в течение 48 часов.

«В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании ст. 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов», — говорилось в сообщении МИД.

Вечером 12 марта Варшава объявила о высылке двух белорусских дипломатов: консула из посольства в столице страны и руководителя генконсульства в Белостоке.

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Среди них были солдаты отряда Ромуальда Райса по прозвищу Бурый, которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибло 79 человек.