Суд не удовлетворил жалобу на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой. Она останется под арестом до 8 мая, сообщил телеграм-канал бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико, в штабе которого Колесникова была координатором.
Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.
В сентябре Колесниковой было предъявлено обвинение «в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием СМИ и сети интернет» (ч. 3 ст. 361 УК). В феврале ей также было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК) — имеется в виду КС.
Колесникова содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной.
Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за храбрость по итогам 2020 года. Эту премию в 2007 году учредил Госдепартамент США.