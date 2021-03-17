Число заболевших COVID-19 в Беларуси выросло еще на 1,1 тысячи

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1124 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1305 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за последние сутки выросло — 16 марта было зарегистрировано 876 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 305 270, умер 2121 пациент с коронавирусом, выздоровело — 296 183.

За минувшие сутки сделано 17 104 теста на коронавирус (всего — 5 139 195).

15 марта Минздрав сообщил, что в Беларуси началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (компания «Синофарм»). По словам министра Дмитрия Пиневича, речь идет о партии вакцины, которую поставили в Беларусь из КНР в феврале. Около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого местные эксперты «убедились в его высоком качестве и безопасности».

Первым медучреждением, где 15 марта использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала 39-я столичная поликлиника, где прививку получили медики, педагоги, соцработники, сказал глава Минздрава.