Неофициально: задержан известный бизнесмен Юрий Чиж
По неподтвержденной информации, 15 марта задержан известный бизнесмен, владелец компании «Трайпл» Юрий Чиж.
«Одновременно с Юрием Чижом были задержаны руководители нескольких компаний, которые оставались у бизнесмена после разгрома его империи, — сообщает
По данным издания, смысл дела перекликается с уголовным делом против Чижа 2016 года, когда его задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Тогда дело до суда не дошло, так как бизнесмен признал вину и возместил ущерб.
В правоохранительных органах
Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович заявил, что у него нет никакой информации относительно Чижа. «Если это наше, то будет опубликовано на наших официальных ресурсах», — уточнил он.
Никакой информации нет и у пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Официальный представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон ответил: «Мы его не задерживали».
Представитель КГБ Андрей Ярош не отвечает на звонки.
Юрий Чиж, который некогда возглавлял
В настоящее время в Экономическом суде Минска рассматривается дело о