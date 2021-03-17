КГК уверяет, что значительно снизил число проверок

Контролирующие (надзорные) органы Беларуси в 2020 году провели 7 тыс. проверок, что на 21% меньше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля.

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На 25% уменьшилось количество выборочных проверок (с 6,1 тыс. в 2019 году до 4,6 тыс. в 2020-м), что «обусловлено в основном реализацией мер по минимизации распространения COVID-19». Больше всего выборочных проверок провели в прошлом году МЧС, Госстандарт, МНС, Минтруда и соцзащиты.

Количество внеплановых проверок за 2020 год уменьшилось на 11% до 2,4 тыс. Причем 46% из них были назначены на основании информации о нарушениях законодательства или фактах угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, 28% — в связи с проведением процедур экономической несостоятельности (банкротства).

«Случаев назначения незаконных проверок в прошлом году не было, как и случаев прекращения законной работы субъектов хозяйствования, неправомерного наложения ареста на их счета», — отметила пресс-служба.

Контролирующими (надзорными) органами в 2020 году проведено 135,2 тыс. мониторингов, что на 23% меньше по сравнению с 2019 годом. По их результатам направлено 125,7 тыс. рекомендаций. За неустранение выявленных нарушений либо повторные нарушения в отношении субъектов хозяйствования применено 11 тыс. мер административной ответственности. В основном мониторинги проводили работники органов Министерства здравоохранения и МЧС.

«Об эффективности профилактических форм контроля (надзора) свидетельствует повышение дисциплинированности субъектов хозяйствования. Так, учреждения госсаннадзора констатируют снижение количества субъектов хозяйствования, у которых выявлены повторные нарушения, и в целом уменьшение числа нарушений», — отметили в комитете.

В 2020 году проведено 195,6 тыс. мероприятий технического (технологического, поверочного) характера — на 24,8% больше, чем в 2019 году. Количество выданных по их результатам требований (предписаний) по сравнению с 2019 годом возросло на 4,6% до 119,1 тыс. К субъектам хозяйствования применено 22,9 тыс. мер административного взыскания за неустранение выявленных нарушений, повторные нарушения и т.д.