Из-за пандемии COVID-19 второй год подряд отменяют великопостное бдение католической молодежи в Минске

Великопостное бдение молодежи Минско-Могилевской архидиоцезии, которое планировалось провести 20—21 марта в столичном костеле Святых Елены и Симеона (Красный костел), отменено, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

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Встречу молодежи, назначенную на пятое воскресенье Великого поста, было решено отменить из-за ситуации с COVID-19, которая по-прежнему остается сложной.

Традиционное великопостное бдение молодежи Минско-Могилевской архидиоцезии по той же причине не проводилось и в прошлом году. Вместо него архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который тогда был митрополитом Минско-Могилевским, провел в Красном костеле богослужение, посвященное молитве за молодежь и избавление Беларуси и всего мира от коронавируса. Католическая молодежь присоединялась к богослужению посредством онлайн-трансляции.

По информации Минздрава, за 15 марта в Беларуси зарегистрировали 876 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц было выписано 735 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 304.146, умерло 2.112 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 294.878.