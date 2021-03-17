Лукашенко вновь прогнул РФ? Россияне пошли на существенные уступки Беларуси по кредиту на БелАЭС

Совет Федерации России на заседании 17 марта ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

Докладчиком выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин. «В целях защиты интересов России как кредитора предусматривается право нашей страны приостановить использование кредита или объявить всю задолженность по соглашению срочной к погашению в случае длительного непогашения долга белорусской стороной», — отметил он.

10 марта протокол ратифицировала Государственная дума России. Таким образом, парламент Российской Федерации завершил ратификацию протокола по реструктуризации кредита на БелАЭС.

Договоренности об изменении условий кредита были достигнуты на уровне глав правительств двух стран в июле 2020 года. Протокол предусматривает следующие условия реструктуризации белорусских обязательств: продление периода использования кредита на два года, до конца 2022 года; перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года; замена действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в 3,3% годовых.

«Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок», — говорилось в пояснительной записке к проекту документа.

Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства БелАЭС от 25 ноября 2011 года предусматривало сумму до 10 млрд долларов.

На 1 сентября 2020 года использовано средств кредита 4,5 млрд долларов.

По данным российской госкорпорации по атомной энергии «Росатом», прогнозная стоимость сооружения БелАЭС, финансируемая средствами кредита, не превысит 6 млрд долларов.

«В обоснование своей просьбы о пересмотре условий возврата кредита белорусская сторона сослалась на снижение уровня мировых цен на нефть и газ (что, по мнению партнеров, повлекло снижение доходности и увеличение срока окупаемости атомного проекта), а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и 2 атомной станции с 2018-го на 2022 год», — отмечалось в пояснительной записке.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».