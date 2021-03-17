В Молодечненской ЦРБ подтвердили, что во время визита Лукашенко умерла пациентка
Главный врач Молодечненской центральной райбольницы Дарья Колядич подтвердила, что во время
Информацию о трагическом инциденте
Главврач Молодечненской ЦРБ Дарья Колядич в комментарии для
«Пациентка проходила лечение в кардиологическом корпусе больницы. Когда пациентке стало плохо, на помощь кардиологической бригаде пришел реаниматолог, который дежурил в этом корпусе. Несмотря на все усилия специалистов, пациентку спасти не удалось. К сожалению, люди умирают в больницах и время не выбирают», — рассказала Колядич.
По ее словам, информация в сообщении «Белых халатов» основана на слухах, «извращена и подана специально для нагнетания реальной ситуации».
«В нашей больнице создано несколько реанимационных бригад. И бегать из корпуса в корпус — это не профессионально. Реаниматолог из корпуса № 3 (где проходило мероприятие) и не должен был бежать в кардиологический корпус», — подчеркнула главврач.
Заместитель главного врача Молодечненской ЦРБ Иван Лужинский отметил, что «в день приезда президента все отделения у нас работали в штатном режиме». Никто из врачей «в запертых кабинетах не сидел», подчеркнул Лужинский.