В Молодечненской ЦРБ подтвердили, что во время визита Лукашенко умерла пациентка

Главный врач Молодечненской центральной райбольницы Дарья Колядич подтвердила, что во время визита в больницу Александра Лукашенко умерла пациентка, однако опровергла сведения, что Служба безопасности президента не пропустила к умирающей врача-реаниматолога.

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Информацию о трагическом инциденте сообщил накануне телеграм-канал «Белые халаты». В сообщении говорилось, что «практически весь персонал был насильно, под контролем "силовиков", изолирован по кабинетам без права перемещения по больнице, что привело к трагическому эпизоду: в отделении кардиологии возникла экстренная ситуация, срочно вызвали реаниматолога. Доктора не пропустили силовики. В таких ситуациях счет может идти на минуты. К сожалению, пациента спасти не удалось».

Главврач Молодечненской ЦРБ Дарья Колядич в комментарии для Млын.by подтвердила, что «действительно 12 марта в больнице от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца, скончалась родственница одной из наших медработниц».

«Пациентка проходила лечение в кардиологическом корпусе больницы. Когда пациентке стало плохо, на помощь кардиологической бригаде пришел реаниматолог, который дежурил в этом корпусе. Несмотря на все усилия специалистов, пациентку спасти не удалось. К сожалению, люди умирают в больницах и время не выбирают», — рассказала Колядич.

По ее словам, информация в сообщении «Белых халатов» основана на слухах, «извращена и подана специально для нагнетания реальной ситуации».

«В нашей больнице создано несколько реанимационных бригад. И бегать из корпуса в корпус — это не профессионально. Реаниматолог из корпуса № 3 (где проходило мероприятие) и не должен был бежать в кардиологический корпус», — подчеркнула главврач.

Заместитель главного врача Молодечненской ЦРБ Иван Лужинский отметил, что «в день приезда президента все отделения у нас работали в штатном режиме». Никто из врачей «в запертых кабинетах не сидел», подчеркнул Лужинский.