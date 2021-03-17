В Гродно задержан журналист Ян Роман, у него дома прошел осмотр

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В Гродно на улице задержали журналиста Яна Романа, у него дома прошел «осмотр», сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Отмечается, что в ходе «осмотра» силовики забрали ноутбук и телефон.

Поводом для задержания послужила информация о том, что «будто бы Ян Роман заплатил штрафы за двух лиц, которых наказали в рамках административного кодекса за участие в протестах», говорится в сообщении БАЖ. Якобы таким образом журналист финансировал протесты в стране.

В каком статусе находится Роман, пока неизвестно, его отвезли в Ленинский РОВД Гродно.
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Тэги: свобода слова Персона: Ян Роман Город: Гродно

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