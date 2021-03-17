Рублевые депозиты населения увеличиваются, валютные — сокращаются

В январе-феврале текущего года наблюдалось увеличение срочных рублевых вкладов населения в банковской системе и параллельно с этим шел процесс сокращения валютных депозитов физических лиц, свидетельствуют статданные Национального банка.

Так, срочные рублевые депозиты физлиц на 1 марта в банковской системе составили 4,65 млрд рублей и выросли за январь—февраль на 2,6%, или на 116,4 млн рублей. В том числе в феврале прирост составил 1%, или 49,7 млн рублей.

В то же время валютные вклады населения сокращаются. За январь—февраль срочные вклады физлиц, номинированные в иностранной валюте, сократились на 2,3%, или на 108,8 млн долларов, до 4,53 млрд долларов на 1 марта. В том числе в феврале срочные валютные депозиты населения уменьшились примерно на 1%, или на 44,4 млн долларов.

По данным коммерческих банков, население интересуется в основном краткосрочными рублевыми депозитами. «Население готово держать банковские депозиты в рублях на короткие сроки — до трех месяцев. Рабочие ставки (по которым реально привлечь средства населения) — от 17%», — сообщил БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

В то же время, констатировал он, ставки по валютным депозитам остаются на низком уровне (1,25% годовых в случае размещения депозита на срок до года и 2,3% годовых — по валютным депозитам на срок свыше года). Низкие процентные ставки по валютным депозитам, значение которых установлено коммерческими банками с учетом рекомендаций Нацбанка, не мотивирует население увеличивать валютные вклады в банковской системе, констатируют участники рынка.

Белорусские экономисты предполагают, что с учетом ставок на рынке оттока рублевых депозитов наблюдаться не будет, но вероятен отток валютных вкладов.

«При сохранении повышенных ставок вероятна стабилизация рублевых депозитов населения в банках. Что касается валютных вкладов, то скорость их оттока по сравнению с прошлым годом замедлится, но отток продолжится, так как низкие ставки по ним сейчас совсем не мотивируют население размещать иностранную валюту в банках», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По мнению наблюдателей, увеличить валютные депозиты населения в банковской системе будет затруднительно не только по причине низкой доходности таких вкладов, но и по политическим причинам.

«Чтобы иностранная валюта в банковскую систему вернулась, нужно урегулировать политический кризис. Это позволило бы повысить доверие населения к банковской системе. Без кардинального улучшения политической ситуации в стране говорить о полном возврате валютных депозитов, которые покинули банковскую систему в прошлом году, не приходится», — считает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Как сообщалось, в 2020 году на фоне возникшего политического кризиса в Беларуси срочные валютные депозиты в банковской системе сократились на четверть, срочные рублевые вклады физлиц — более чем на 10%.