Генпрокуратура сообщила о масштабах репрессий в Беларуси после выборов

«Практика прокурорского надзора за законностью возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, подтверждает неизбежность привлечения к ответственности лиц, посягающих на порядок управления и общественную безопасность», — говорится в сообщении, опубликованном 17 марта на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.

Отмечается, что прокуратура «ориентировала правоохранительные охраны на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения и преступления, в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения».

«К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены», — говорится в сообщении.

«Совокупность оперативно-розыскных, следственных и надзорных мероприятий позволила должным образом, с соблюдением всех процессуальных сроков провести расследование в отношении граждан, которые признаны судом виновными, — отмечается в сообщении. — Правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, имевшие место в 2020 году. При этом органы прокуратуры принимают дополнительные меры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных деяниях, которые, вероятно, рассчитывали остаться неустановленными».

«Предупреждаем, что каждый незаконный акт подвергается строгой правовой оценке, — заявляет Генпрокуратура. — Прокуратура и впредь будет координировать работу правоохранительных органов в целях привлечения к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок, а также обеспечения в стране национальной и социальной безопасности, поступательного развития государства и общества».

Следует отметить, что это сообщение Генпрокуратура опубликовала за неделю до Дня Воли , который демократическая общественность традиционно отмечает 25 марта — в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики. Заявку на проведение приуроченного к этому дню массового мероприятия 9 марта подали в Мингорисполком Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), общественное объединение «БНФ «Адраджэньне» и движение «За Свободу».

10 марта глава КГБ Иван Тертель заявил , что его ведомство владеет «конкретными данными по устремлениям к дестабилизации ситуации в стране в весенний период».

«Ближайшие даты — это 25-27 марта. Связано это с так называемым Днем Воли, — сказал Тертель в программе «Разговор у президента», показанной 9 марта на телеканале «Беларусь 1». — Если ударяться в конкретику, то мы констатируем: в настоящее время за границей сложились несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб через различные фонды, финансируются ими. И на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период».

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