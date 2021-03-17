Лебедько: Лукашенко с помощью Конституции-1996 приватизировал все ветви власти, бюджет и собственность, которая скрывается под вывеской государства

По мнению представителя Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолия Лебедько, в работе созданной властью Конституционной комиссии нет никакого смысла.

«Даже если они возьмут целиком наш проект, при нынешнем отношении властей к конституции, правам и свободам граждан ничего не изменится. Основная их цель — удержать власть любой ценой, а наша — изменить систему», — сказал Лебедько в комментарии DW .

По словам политика, Конституция 1996 года была написана полностью под одного человека — Александра Лукашенко: «И он с помощью нее приватизировал все ветви власти, бюджет страны и собственность, которая скрывается под вывеской государства».

Он считает, что сегодняшняя конституционная реформа — «это инструмент консервации того, что есть».

Лебедько так охарактеризовал общественную комиссию, которая подготовила альтернативный вариант: «Наши собеседники — не Миклашевич и не Лукашенко, а девять с половиной миллионов граждан Беларуси, которым нам есть что предложить».