Лебедько: Лукашенко с помощью Конституции-1996 приватизировал все ветви власти, бюджет и собственность, которая скрывается под вывеской государства
По мнению представителя Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолия Лебедько, в работе
«Даже если они возьмут целиком наш проект, при нынешнем отношении властей к конституции, правам и свободам граждан ничего не изменится. Основная их цель — удержать власть любой ценой, а наша — изменить систему», — сказал Лебедько в комментарии
По словам политика, Конституция 1996 года была написана полностью под одного человека — Александра Лукашенко: «И он с помощью нее приватизировал все ветви власти, бюджет страны и собственность, которая скрывается под вывеской государства».
Он считает, что сегодняшняя конституционная реформа — «это инструмент консервации того, что есть».
Лебедько так охарактеризовал общественную комиссию, которая подготовила альтернативный вариант: «Наши собеседники — не Миклашевич и не Лукашенко, а девять с половиной миллионов граждан Беларуси, которым нам есть что предложить».
Ранее сообщалось, что по мнению юриста Сергея Левшунова, созданная властями так называемая Конституционная комиссия (КК)