Пахнет нефтью: в деревне под Борисовом испортилась вода

Накануне днем специалисты «Борисовводоканала» выявили превышение предельно допустимой концентрации (по нефтепродуктам) в воде артезианской скважины в деревне Замошье (Борисовский район).

Как сообщили в МЧС, жители 14 частных жилых домов были «проинформированы о применении воды только для хозяйственно-бытовых нужд».

Спасатели рассказали, что в населенном пункте имеются три колодца с водой «соответствующего качества». Также отмечается, что организован подвоз питьевой воды.

Проводятся работы по выявлению и устранению причин ухудшения качества воды.