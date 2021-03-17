Пахнет нефтью: в деревне под Борисовом испортилась вода

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Накануне днем специалисты «Борисовводоканала» выявили превышение предельно допустимой концентрации (по нефтепродуктам) в воде артезианской скважины в деревне Замошье (Борисовский район).

Как сообщили в МЧС, жители 14 частных жилых домов были  «проинформированы о применении воды только для хозяйственно-бытовых нужд».

Спасатели рассказали, что в населенном пункте имеются три колодца с водой «соответствующего качества». Также отмечается, что организован подвоз питьевой воды.

Проводятся работы по выявлению и устранению причин ухудшения качества воды.

 
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Тэги: питьевая вода нефть Город: Борисов

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