Головченко наделил посла Семашко дополнительными полномочиями

Посол Беларуси в России Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту протокола о внесении изменения в соглашение с Российской Федерацией в газовой сфере от 25 ноября 2011 года.

Владимир Семашко / Фото из архива

Как сказано в постановлении правительства, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, дипломату разрешено при необходимости вносить изменения, не имеющие принципиального характера, и подписать данный протокол после достижения договоренности в пределах одобренного проекта.

В феврале-марте состоялись встречи Семашко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на которых обсуждалось сотрудничество Беларуси и России в газовой сфере «на среднесрочную перспективу».

Между «Газпромом» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны.

В Минэнерго Беларуси отмечали, что согласованные сторонами цены на газ на 2021 год «практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году».

Эта формула привязана к цене на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс затраты на транспортировку и хранение.

Минск добивался снижения стоимости российского газа в связи с его удешевлением на мировых рынках (контракт на 2020 год предусматривал поставку топлива по 127 долларов США за тысячу кубометров).

В январе Александр Лукашенко сообщил, что в 2021 году российский газ для Беларуси будет стоить 128,5 доллара США за тысячу кубометров. «128,5 доллара. Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — заявил Лукашенко российской журналистке Наиле Аскер-заде во время интервью для телеканала «Россия 1».

18 февраля был опубликован указ Лукашенко, которым одобрен проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке и транзите газа по белорусской территории. На проведение переговоров и подписание протокола было уполномочено правительство Беларуси. При этом суть изменений в опубликованном документе не указана.