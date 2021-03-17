Юрист: конституционная комиссия выполнит соцзаказ Лукашенко — получится абракадабра с точки зрения права

По мнению члена рабочей группы по подготовке Конституции, принятой в 1994 году, юриста Сергея Левшунова, созданная властями так называемая Конституционная комиссия (КК) выполнит все «хотелки» Александра Лукашенко.

Как сказал он в комментарии DW , комиссия выполнит социальный заказ Лукашенко, и в итоге получится абракадабра с точки зрения конституционного права.

Эксперт отметил, что ныне действующий Основной закон является «очень профессиональным документом с юридической точки зрения, ее политическое содержание — отдельный разговор».

Он не исключает, что в итоге работы КК «мы можем получить некий аналог Конституции Туркмении, в свое время списанной с проекта белорусской, и дополненной включением туда Халка Маслахаты — высшего представительного органа Туркменистана, роль которого в Беларуси отводится ВНС».

Левшунов обратил внимание на то, что многие положения, закрепленные в нынешней Конституции, правильные. Однако правоприменение не выдерживает никакой критики.

В качестве примера он привел нормы, посвященные электоральным кампаниям. Но честных выборов в стране не было с осени 1995 года, считает Левшунов.

Юрист отметил, что сегодня в Беларуси нарушена иерархия правовых актов, когда президентский декрет обладает большей юридической силой, нежели закон.