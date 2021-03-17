Атмосферный фронт от циклона накрыл страну

В среду, 17 марта, погоду в республике будет формировать малоподвижный атмосферный фронт от черноморского циклона.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически везде выпадут осадки (мокрый снег, дождь), утром местами налипание мокрого снега, слабый гололед.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

Брест +4..+6° C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с); Витебск +1..+3° C (вероятность осадков 80-90%, утром местами налипание мокрого снега, ветер 5-10 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, утром местами налипание мокрого снега, ветер 5-10 м/с); Гомель +5..+7° C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с); Гродно +3..+5° C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с); Могилев +2..+4° C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с); Минск +2..+4° C (вероятность осадков 70-80%, утром на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с).