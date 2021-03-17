Атмосферный фронт от циклона накрыл страну

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В среду, 17 марта, погоду в республике будет формировать малоподвижный атмосферный фронт от черноморского циклона.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически везде выпадут осадки (мокрый снег, дождь), утром местами налипание мокрого снега, слабый гололед.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +4..+6°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, утром местами налипание мокрого снега, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);
  • Минск +2..+4°C (вероятность осадков 70-80%, утром на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: прогноз погоды

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