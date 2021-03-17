В Минфине резко раскритиковали руководителей «колхозов», покупающих за счет бюджета дорогие иномарки

Собственные средства сельхозпредприятий, полученные в том числе за счет господдержки, «не должны отвлекаться на расходы, которые можно, а иногда и нужно исключить».

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Об этом, как пишет БелаПАН, говорится в статье заместителя министра финансов Владислава Татариновича о путях оптимизации финансирования села, опубликованной в мартовском номере ведомственного журнала «Финансы. Учет. Аудит».

«Вариантов сэкономить достаточно много. Например, вызывает оправданные вопросы избыточная закупка транспортных средств, не занятых в производстве», — пишет чиновник. Со ссылкой на данные ГАИ он отмечает, что лишь 100 из 702 зарегистрированных сельхозпредприятиями за последние два года автомобилей и микроавтобусов — местной марки Geely.

«Видимо, для выезда «в люди» руководителям хозяйств очень нужны новые «Тойота Лэнд Крузер», «Кэмри» и «Рав 4», «Шкода Кодьяк», фольксвагены «Тигуан», «Каравелла» и «Мультиван», «Мерседес Вито» и т.д.» — сетует Татаринович (цитата приведена без правок).

За этот же период на учет в ГАИ поставлено 1.726 бывших в употреблении легковых автомобилей и микроавтобусов, продолжает представитель Минфина. При этом 65% такой техники снималось с учета в том же году, «включая внедорожники «Лексус», «Тойота Лэнд Крузер», «Фольксваген Туарег» (последний поставлен на учет и снят с него вообще в течение одного дня)». В итоге «обостряются риски их нерационального использования», считает замминистра.

По его мнению, требуется «выработать четкие рекомендации по использованию чистой прибыли, объем которой очень высок».

«В определенной мере прибыль в отрасли сформирована за счет оказываемой государственной поддержки, и она остается внутри сферы: в 2019 году в качестве дивидендов государство и иные собственники получили только 6 млн рублей», — отмечает Татаринович.

«В оставшейся части» чистая прибыль «идет на текущее потребление», однако это «никак не регулируется ни профильным министерством, ни облисполкомами».