Служба безопасности Лукашенко не пустила врача к умирающему пациенту в молодечненской ЦРБ
В Молодечно во время визита Александра Лукашенко умер пациент — Служба безопасности президента не пустила врача.
Как сообщает телеграм-канал медиков
«Практически весь персонал был насильно, под контролем "силовиков", изолирован по кабинетам без права перемещения по больнице, что привело к трагическому эпизоду: в отделении кардиологии возникла экстренная ситуация, срочно вызвали реаниматолога. Доктора не пропустили "силовики". В таких ситуациях счет может идти на минуты. К сожалению, пациента спасти не удалось».
В сообщении уточнили, что сотрудников из числа «неблагонадежных» было велено вообще не пускать на работу в тот день. Дошло до того, что в одном отделении единственного врача отправили в командировку, и отделение осталось без специалиста.
|Служба безопасности президента Беларуси была создана в октябре 1994 года.
О размере финансирования можно судить по цифрам, указанным в законе «О государственном бюджете». Например, на 2019 год эта цифра составила почти 18 млн долларов. Для сравнения, финансирование аппарата Совета министров в тот год составляло около 5 млн, а Национального собрания – 9 млн.