Служба безопасности Лукашенко не пустила врача к умирающему пациенту в молодечненской ЦРБ

В Молодечно во время визита Александра Лукашенко умер пациент — Служба безопасности президента не пустила врача.

Как сообщает телеграм-канал медиков «Белые халаты» , в ходе недавнего визита Лукашенко в молодечненскую больницу, умер человек:

«Практически весь персонал был насильно, под контролем "силовиков", изолирован по кабинетам без права перемещения по больнице, что привело к трагическому эпизоду: в отделении кардиологии возникла экстренная ситуация, срочно вызвали реаниматолога. Доктора не пропустили "силовики". В таких ситуациях счет может идти на минуты. К сожалению, пациента спасти не удалось».

В сообщении уточнили, что сотрудников из числа «неблагонадежных» было велено вообще не пускать на работу в тот день. Дошло до того, что в одном отделении единственного врача отправили в командировку, и отделение осталось без специалиста.