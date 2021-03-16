Россельхознадзор временно запретил поставки в Россию яблок из Брестской области

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Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию яблок из Брестской области.

«Россельхознадзор серьезно обеспокоен продолжающимися попытками ввоза в Россию из Республики Беларусь санкционной продукции. 9 марта было выявлено очередное транспортное средство, перевозившее польские яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области», — сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, который подтверждал белорусское происхождение яблок. Однако маркировка свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше.

В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области Беларуси. «Ограничения будут действовать до предоставления информации о мерах, принимаемых Беларусью для предотвращения повторения подобных нарушений, и признания их эффективности со стороны Россельхознадзора», — подчеркивает ведомство.

Соответствующее уведомление Россельхознадзор направил в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Как сообщалось ранее, запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси был введен 12 апреля 2019 года. Москва обвиняла Минск в поставках санкционной продукции из Европы под видом белорусской. Запрет на ввоз яблок был снят 24 июня 2019 года, груш — 10 июля 2020 года.
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Тэги: Россельхознадзор белорусские яблоки

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