Количество убыточных организаций в январе выросло на 20%

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По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе 2021 года по сравнению с таким же месяцем 2020 года увеличилось с 1467 до 1760 (на 20%), их удельный вес — с 22,4 до 26,9%.

Чистая прибыль организаций на 1 февраля 2021 года составила 541,2 млн рублей (на 67,7% больше).

Прибыль до налогообложения составила 783 млн (+59,2%). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 605,9 млн рублей против убытка в 482,4 млн рублей за январь 2020 года.

Прибыль от реализации выросла на 35,2% до 1 млрд 568,6 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,3 и 9,1% соответственно (в январе 2020 года — 6,5 и 8%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 21 млрд 378,9 млн рублей (+19,3%). При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 18,4% до 17 млрд 232,7 млн рублей.
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Тэги: убыточные предприятия белорусская промышленность

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