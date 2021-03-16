Предложения по изменению Конституции должны быть представлены до 1 августа

Сформированная в Беларуси конституционная комиссия должна до 1 августа представить Александру Лукашенко предложения по изменению Основного закона для их последующего вынесения на республиканский референдум. Такой срок обозначен в подписанном указе № 105, сообщает пресс-служба Лукашенко.

В соответствии с документом, комиссии «поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение». Она наделена правом «при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций», передает БелаПАН .

В состав конституционной комиссии, которую возглавил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, вошли 36 человек, представляющих различные сферы. Заместителями председателя комиссии назначены главы Палаты представителей и Совета Республики — Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

В комиссию вошли члены верхней палаты парламента Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец, а также депутаты нижней палаты — Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк, Валентин Семеняко.

В комиссии будут работать и депутаты местного уровня: председатели Мингорсовета Андрей Бугров, Новополоцкого горсовета Олег Буевич, Калинковичского райсовета Виктор Замостик, Пружанского райсовета Николай Кудравец и Минского облсовета Наталья Якубицкая.

От сферы экономики и финансов в комиссию вошли гендиректор научно-технологической ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько, председатель правления «БСБ Банк» Сергей Дубков, гендиректор Минского автозавода Валерий Иванкович, гендиректор обувной компании «Марко» Николай Мартынов, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман.

Общественные объединения и политические партии в комиссии представляют председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, директор учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, председатель молодежного совета при Национальном собрании Егор Макаревич, глава Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол, директор учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

Из числа представителей науки и образования в состав комиссии включены зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович, замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Елена Семашко, завкафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич и доцент этой кафедры Татьяна Масловская, замдекана юридического факультета БГУ Артем Пухов, преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы Божена Еремич, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.

Сферу культуры и спорта в комиссии представляют ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, художественный руководитель «Театра-студии киноактера» Александр Ефремов, член национальной команды Беларуси по инваспорту Алексей Талай, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

Первое совещание конституционной комиссии состоялось во Дворце Независимости 15 марта. Лукашенко заявил, что при корректировке Конституции необходимо учесть «все уроки прошлого, в том числе и недавнего». Он подчеркнул, что деятельность комиссии «должна носить гласный и открытый характер», а доступность ее работы для инициатив людей — «это вопрос доверия общества к ее результату».

Лукашенко отметил, что предложения по изменению Конституции уже поступали во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. «Поэтому главная задача Конституционной комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона, — заявил он. — Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы».

12 февраля делегаты VI Всебелорусского народного собрания приняли резолюцию, которая предусматривает изменение Конституции и перераспределение полномочий ветвей власти. Они одобрили предложение создать Конституционную комиссию из числа представителей госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Комиссии поручено разработать в 2021 году предложения об изменении Конституции «для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум».

Комиссии надлежит выработать предложения «по перераспределению полномочий между госорганами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий в жизни страны, поддержке созидательных инициатив гражданского общества, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала молодежи, разработке программы патриотического воспитания населения, утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».

Выступая на собрании, Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции можно совместить с местными выборами. Согласно информации Центризбиркома, местные выборы должны пройти не позднее 18 января 2022 года.