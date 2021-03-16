Главреда Hrodna.life судят за «распространение экстремистских материалов»

В суде Ленинского района Гродно 16 марта началось рассмотрение дела главного редактора местного интернет-портала Hrodna.life Алексея Шоты в связи с обвинением в распространении информации, включенной в список экстремистских материалов (ч. 2 ст. 17.11 КоАП).

Административное дело в отношении редакции Hrodna.life и Алексея Шоты возбуждено по инициативе РОВД Ленинского района. Причина в том, что на портале обнаружили материалы телеграм-канала, признанного экстремистским властями Беларуси в прошлом году, передает БелаПАН .

Поддержать Hrodna.life приехали несколько десятков гродненцев, но в малый зал пустили только около десяти человек.

Дело рассматривает судья Наталья Козел. На заседании присутствовал представитель УВД Гродненского облисполкома Андрей Пигульский, свидетелем проходит милиционер Вадим Наливайко.

Алексей Шота заявил ходатайство о направлении дела на доработку, так как в сопроводительном письме не указано количество листов по делу. Также Шота заявил, что не нашел в обновленном Кодексе об административных правонарушениях статью 17.11, по которой ему предъявлено обвинение.

Суд не удовлетворил ходатайство, поскольку информация в сопроводительном письме не имеет отношения к содержанию дела, кроме того, Шота может предстать перед судом по статье 17.11 КоАП, так как она действовала во время совершения правонарушения.

Шота подал еще одно ходатайство о переносе заседания, поскольку он не успел заключить договор с адвокатом. Судья удовлетворила ходатайство. Суд перенесли на 19 марта.

29 января в редакции портала провели обыск, изъяли ноутбук, фотоаппараты, квадрокоптер, флешки, календари и журналы, изданные редакцией. Проверка проводилась без сотрудников редакции, но в присутствии ОМОНа. Редакции портала грозит штраф до 14 500 рублей с конфискацией предметов, посредством которых было совершено правонарушение. Редактору также грозит штраф до 1450 рублей.