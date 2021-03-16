Компания «Синезис» подала иск в суд Евросоюза в связи с включением в санкционный список ЕС

ООО «Синезис» подало исковое заявление в суд Европейского союза в связи с включением компании в третий пакет санкций ЕС. В иске содержится требование признать недействительным решение Совета Евросоюза о включении «Синезис» в санкционный список, говорится в сообщении на сайте компании.

Источник: dev.by

«Все обвинения в адрес компании нами считаются не просто надуманными, но и абсурдными, — отмечается в сообщении. — В своем решении совет оперировал не фактами, а исключительно спекуляциями в соцсетях и веб-страницах с сомнительной репутацией. "Доказательная база" по своей неточности и расплывчатости больше похожа на дайджест бульварной прессы и не должна в принципе приниматься во внимание таким ответственным органом, как Совет ЕС».

По мнению «Синезис», Совет ЕС не смог предоставить никаких доказательств, подтверждающих обоснованность включения компании в санкционный список, но не отменил свое решение в досудебном порядке.

Одной из причин включения «Синезис» в санкционный список Совет ЕС назвал тот факт, что компания «предоставляет белорусским властям платформу видеонаблюдения Kipod в рамках Республиканской системы мониторинга общественной безопасности».

«Первые "информационные вбросы" против "Синезис" утверждали, будто бы РСМОБ массово идентифицирует протестующих на улицах страны, — говорится в сообщении компании. — Однако впечатлительной аудитории забыли объяснить, что Kipod технически не способен решать такие задачи. В его основе лежит совершенно другая логика: поиск по предварительно заданным объектам. Проще: система не распознает и не заносит в базу каждого человека из толпы, а, напротив, ищет в ней того, кто предварительно известен. Внести в базу всех жителей страны или только Минска — невозможно, поскольку система попросту не справится с обработкой такого объема данных. А еще все подключенные к РСМОБ камеры в Минске расположены в метро и на железнодорожном вокзале — в этих местах протесты не проходили».

Компания подчеркивает, что РСМОБ «в принципе не может идентифицировать неизвестных участников протеста».

«Точно так же нельзя загрузить в систему мониторинга стороннее видео (например, с портативной камеры) с целью идентификации на нем людей. Совету ЕС были предоставлены технические документы, подтверждающие невозможность массовой идентификации, а также предлагалось провести независимый технический аудит. Все наши запросы остались без внимания. Ровно как и тот факт, что нет ни одного постановления о привлечении кого-либо к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях с упоминанием наших систем», — говорится в сообщении.

Synesis — группа компаний со штаб-квартирой в Минске, основана в 2007 году, разрабатывает платформы умного города, системы контроля доступа, продукты для управления мероприятиями и организациями, мессенджеры и онлайн-игры. Облачные вычисления, искусственный интеллект, чат-боты, хранение и обработка больших данных, кибербезопасность — компетенции Synesis. В группе компаний работает более 400 человек.

Третий пакет санкций в отношении властей Беларуси был принят ЕС 17 декабря. Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов 29 физических и семи юридических лиц.