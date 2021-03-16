Совет ООН по правам человека утвердил доклад рабочей группы по третьему циклу Универсального периодического обзора Беларуси

Совет ООН по правам человека 16 марта утвердил доклад рабочей группы по третьему циклу Универсального периодического обзора (УПО) Беларуси.

Рассмотрение национального доклада Беларуси прошло 2 ноября в Совете ООН по правам человека в ходе 36-й сессии УПО. Во время обсуждения с рекомендациями выступили делегации более 90 стран, передает БелаПАН .

Пресс-служба МИД Беларуси сообщает, что по итогам третьего цикла УПО страна «приняла большую часть из предложенных государствами рекомендаций». «Беларусь остается приверженной процессу Универсального периодического обзора, который является безальтернативным мониторинговым инструментом по вопросам развития и прав человека во всех государствах, без исключения, основанном на конструктивном диалоге и сотрудничестве», — говорится в сообщении.

В документе, который подготовила рабочая группа, обобщены сведения, предоставленные Беларусью в национальном докладе, и рекомендации других стран для Беларуси. По итогам третьего раунда УПО страна получила 266 рекомендаций. Стоит отметить, что многие из рекомендаций похожи или дублируют друг друга.

Согласно процедуре, страна формирует свою позицию по сделанным рекомендациям: какие из них принимает к исполнению, какие нет. Правительство может отказаться от выполнения рекомендаций, не объясняя причины отказа. Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил БелаПАН, что по итогам третьего цикла УПО страна приняла к исполнению 155 рекомендаций (по итогам второго цикла УПО в 2015 году были приняты 152 из 259 рекомендаций).

В ходе третьего цикла УПО Беларуси, в частности, рекомендовано ратифицировать международные договоры по правам человека, участником которых она все еще не является, в том числе второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает отмену смертной казни.

Стране предложено присоединиться к конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, факультативному протоколу к конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также подписать и ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и ввести уголовную ответственность за бытовое насилие.

Минску рекомендовано сотрудничать с тематическими процедурами Совета ООН по правам человека, в том числе со спецдокладчиком по ситуации в Беларуси, а также выполнить все рекомендации, которые содержатся в докладе, подготовленном в рамках Московского механизма ОБСЕ.

Одна из рекомендаций от австрийской делегации: процесс конституционной реформы должен охватывать все заинтересованные стороны и гарантировать поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод.

Беларуси также было рекомендовано предпринять «серьезные усилия для улучшения положения в области прав человека в стране», «воздерживаться от любых репрессий в отношении мирных протестов, немедленно освободить всех произвольно задержанных лиц и расследовать все нарушения прав человека, имевшие место после выборов».

Среди других рекомендаций — принятие законодательства по запрету любых форм дискриминации, разработка законодательной базы для решения экологических проблем, включая изменение климата, принятие мер для предотвращения пыток и жестокого обращения, а также проведение беспристрастного и независимого расследования всех сообщений о пытках и жестоком обращении.

Универсальный периодический обзор — это механизм Совета ООН по правам человека, в рамках которого проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами — членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. Каждая страна проходит УПО раз в четыре года. «УПО дает возможность каждому государству заявить о предпринятых действиях в целях улучшения ситуации в области прав человека, а также выполнения своих обязательств в области прав человека. Благодаря УПО происходит обмен примерами наилучшей практики в области прав человека по всему миру. В настоящее время не существует других аналогичных универсальных механизмов», — отмечается на сайте Совета по правам человека.