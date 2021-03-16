Школьный автобус врезался в легковушку возле Минска

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В Минском районе школьный автобус с одиннадцатью детьми в салоне врезался в легковушку 15 марта.

По информаии УВД Миноблисполкома, 62-летний водитель школьного автобуса ПАЗ двигался по автодороге Колодищи — Заславль, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда», водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора.

В автобусе находились 11 детей — ребята были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Водитель автобуса и 32-летний водитель легковушки также не пострадали.
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Тэги: ДТП школьный автобус Город: Минск

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