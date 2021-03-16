Школьный автобус врезался в легковушку возле Минска
Просмотров: 17
В Минском районе школьный автобус с одиннадцатью детьми в салоне врезался в легковушку 15 марта.
По информаии УВД Миноблисполкома, 62-летний водитель школьного автобуса ПАЗ двигался по автодороге Колодищи — Заславль, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда», водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора.
В автобусе находились 11 детей — ребята были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Водитель автобуса и 32-летний водитель легковушки также не пострадали.