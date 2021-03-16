Культура, урбанистика, инклюзия: организаторы популярных проектов проведут мастер-класс для старшеклассников
20 марта состоится второй бесплатный мастер-класс для старшеклассников, организованный в рамках образовательной программы проекта «Першыя».
Ученики 9, 10 и 11-х классов из любой точки страны смогут принять участие в онлайн-встрече с организаторами популярных белорусских проектов в сфере культуры, инклюзии и урбанистики.
Трансляция начнется в 11:00 на сайте
Откроет мастер-класс тематический блок про культуру. Руководитель платформы
Спикером на тему инклюзии выступит создатель и дизайнер бренда TIKOTA UNIQUE Екатерина Безрукова. Она расскажет о том, как придумывает модели одежды для людей с инвалидностью, беременных и кормящих мам, а также о том, как даже одна небольшая деталь может сделать чью-то жизнь более комфортной.
Ее выступление дополнит еще одна специальная гостья — победительница прошлого сезона конкурса «Першыя» София Федченко, презентовавшая в финале идею обустроить учебные классы специальными конторками, чтобы школьники с заболеваниями позвоночника могли заниматься стоя.
Своим опытом в сфере урбанистики поделится архитектор и дизайнер Татьяна Терещенко, которая расскажет о том, как и зачем менять окружающий мир. Специальный гость этого тематического блока — победитель прошлого сезона конкурса «Першыя» Денис Рабчук. На протяжении нескольких лет он вместе с командой единомышленников создает в Бресте муралы со стихами белорусских классиков и планирует расширить проект и на другие города Беларуси.
После выступлений спикеров участники мастер-класса смогут пообщаться с ними в чате. Авторы самых сложных и интересных вопросов, зарегистрированные на сайте проекта
Цель образовательной программы проекта «Першыя» состоит в том, чтобы рассказать школьникам, какие проекты уже есть в Беларуси в сфере культуры, инклюзии, урбанистики, экологии и технологий. А также показать, как одна идея может изменить к лучшему жизнь многих людей. Это позволит старшеклассникам поделиться своим мнением по каждой из тем и придумать собственный проект, чтобы подать его на конкурс идей «Першыя», презентовать на международной молодежной конференции [email protected] и получить iPhone 12. В феврале уже состоялся мастер-класс по технологиям и экологии.
До 30 апреля открыт прием заявок для старшеклассников на участие в конкурсе идей по пяти направлениям — «Технологии», «Культура», «Инклюзия», «Экология» и «Урбанистика». Для этого нужно снять видеоролик о своей идее (до 3 минут), поделиться им в любой социальной сети (TikTok, Instagram, VK, YouTube, FB, OK, Twitter) с хештегом конкурса #generationA1 и прислать ссылку на [email protected]
Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций
Больше подробной информации — на сайте проекта «Першыя»