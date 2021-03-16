В Беларуси зафиксированы новые смерти от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 876 случаев COVID-19 , скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 735 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 последние трое суток снижается — 15 марта было зарегистрировано 947, днем ранее — 995, 13 марта — 1.182. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 304.146, умерло 2.112 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 294.878.

За минувшие сутки сделано 8.382 теста на коронавирус, что в 2,2 раза меньше, чем двумя днями ранее (всего — 5.122.091).

Накануне Минздрав сообщил, что в Беларуси началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (компания «Синофарм»).

По словам министра Дмитрия Пиневича, речь идет о партии вакцины, которую поставили в Беларусь из КНР в феврале. Около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого местные эксперты «убедились в его высоком качестве и безопасности».

Первым медучреждением, где 15 марта использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала 39-я столичная поликлиника, где прививку получили медики, педагоги, соцработники, сказал глава Минздрава.

Чиновник заявил, что специалисты обсуждают вопрос локализации производства китайской вакцины в Беларуси, возможно, на базе индустриального парка «Великий камень».