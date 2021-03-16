Митрополит Вениамин рассказал, о чем надо просить Бога во время Великого поста

Во время Великого поста, предваряющего Пасху, надо просить Бога, чтобы в белорусском обществе было примирение, мир и согласие, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, 15 марта во время совершения чина прощения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.

Фото БПЦ

Видеозапись богослужения и выступления иерарха опубликована в youtube-канале Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ).

Митрополит Вениамин отметил, что время Великого поста является «особым, благодатным и спасительным», но в то же время и «очень спасительным», поскольку за каждый свой день и поступок люди потом ответствуют перед Господом. От того, как люди проведут Великий пост, подчеркнул предстоятель БПЦ, зависит весь предстоящий год и последующая жизнь.

«Первые люди согрешили, лишились больших благ — общения с Богом, пребывания в раю, мира, спокойствия, радости — и приносили покаяние, — отметил Вениамин. — Плач о грехах, сокрушение — это принадлежность поста и вместе с тем это путь к радости пасхальной, небезотраден пост и имеет великое утешение. Причем утешение Пасхи во многом зависит от того, насколько мы принесем искренне глубокое покаяние, потрудимся над очищением душ своих. И как земледелец, насколько по весне усердно он трудится, используя влагу, которая после зимы накопилась в почве, так и нам сейчас надлежит трудиться усердно, внимательно, собранно, ответственно [относиться] к словам своим, поступкам и даже мыслям».

Вступая в период Великого поста, «надо постараться, чтобы в нашей душе был мир». По традиции, напомнил митрополит, в это время верующие «приходят и прикладываются к иконам Спасителя, Матери Божьей, затем испрашивают друг у друга прощения».

«Но в нынешний год мы живем в несколько иных обстоятельствах, и чин прощения у нас будет несколько иначе, — сказал православный иерарх. — Нам важно осознать, что, причиняя обиды, огорчения друг другу, мы порой этого и не замечаем, а это является препятствием нашей духовной жизни. Часто бывает: человек много трудится, молится, соблюдает посты, а сердце — холодное, не чувствует плода от этих трудов. И одна из главнейших причин в том, что при этом обида имеется со стороны других людей, или то, что мы имеем в душе своей некоторую, пусть даже в малой степени, недоброжелательность к ближним своим. Поэтому постараемся пересмотреть свою душу и во всем, в чем сознаем свою вину перед ближними, испросить прощения».

По его словам, иногда людям трудно просить прощения, поскольку «современный мир не любит это слово, не понимает порой, гнушается этим словом и считает, что это слово слабых, немощных людей». Однако, убежден митрополит Вениамин, «как раз признать свою вину, взять на себя вину и примириться требует порой мужества, силы и глубокой веры».

«Я не много пребываю на кафедре минской и сознаю, что тем не менее обижал, огорчал вас чем-то, — признал он. — Несовершенно было мое служение в эти немногие месяцы. Сознаю, что вольно или невольно причинял вам огорчения, сожаления, смущения, в этом прошу у вас прощения. Прошу вместе с тем и молитв, чтобы Господь укрепил меня, как и вас, на поприще поста, и в том, чтобы нам сообща духовно укрепляться и совершенствоваться, чтобы мы принесли добрые плоды от поста Отцу Нашему Небесному».

«Вместе с тем нам важно особенно обратить внимание, <…> что нам надо во время поста просить свыше от Бога время мирного, чтобы совершить течение поста. И нам надо просить, чтобы было примирение, мир, согласие в нашем обществе. Этого возможно достигнуть, только идя духовным путем, пересматривая состояние своей души. Не другого человека, не его поступков, дел и слов, а именно своих, исправляя себя и тем самым вносить вклад во благо общества нашего, отечества, для спасения своей души», — подчеркнул предстоятель БПЦ.