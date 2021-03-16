Политзаключенного Алексея Мельникова осудили на пять лет колонии усиленного режима

Суд Заводского района столицы 16 марта приговорил 30-летнего минчанина Алексея Мельникова, признанного политзаключенным, к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, процесс вела судья Анна Хвойницкая, гособвинитель — Кочанова.

Мельников был задержан 4 декабря 2020 года в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Минске. Его обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 293 УК (массовые беспорядки).

10 августа 2020 года Алексей Мельников находился в районе универсама «Рига» по личным делам. При этом, как рассказал обвиняемый, он хотел лично узнать, что происходит в стране и Минске, но участия в блокировании улиц в тот вечер не принимал.

По словам Мельникова, появились люди и начали призывать блокировать улицы. Мельников попытался дробить камни, но у него не получалось. Затем, по его свидетельству, на людей вышла «стена ОМОНа». Тогда Мельников снял маску, предложил силовикам сложить щиты и «решить дело мирным путем».

Свидетель Сергей Яхнович, водитель троллейбуса 92-го маршрута, рассказал в суде, что 10 августа 2020 года у него была рабочая смена с 15.30. Возле универсама «Рига» было много людей на пешеходном переходе, там же он увидел камни. Но настроение, по его словам, было праздничное, агрессии он не чувствовал, не видел оружия в руках людей. Один из камней попал в водителя, отскочив от стены.