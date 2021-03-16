Эксперт: власти беспечно раздают деньги предприятиям, которые за 10 лет доказали свою неэффективность

Восьми предприятиям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли будет оказана господдержка. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 143 от 12 марта, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

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Минфин за счет средств республиканского бюджета возместит проценты (часть процентов) за пользование ранее выданных кредитов на реализацию инвестиционных проектов. Высвободившиеся средства будут направлены на пополнение оборотных средств.

В список предприятий вошли: ОАО «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», филиал Светлогорского ЦКК «Бумажная фабрика «Красная звезда», «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», РУП «Завод газетной бумаги».

Следует отметить, что подобную поддержку государство оказывало предприятиям деревообработки неоднократно.

Как прокомментировал БелаПАН данное решение исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, в ситуации острого дефицита бюджета, нехватки оборотного капитала, давления на курс и цены правительство продолжает стимулировать и поддерживать тех производителей, которые за 10 лет доказали неэффективность своего управления.

«Они пытаются решить проблему, не меняя структуру собственности. Грубо говоря, пересаживая одного номенклатурного начальника в кресло другого. В деревообработку вложили 4 млрд долларов, но ничего не сделали, не удалось вывести деревообрабатывающие предприятия на положительную работу и специалистам Банка развития. Как в басне говорится: а вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь», — отметил эксперт.

По его мнению, решение об очередной поддержке одних и тех же предприятий принимается в условиях, когда надо поддержать самых нуждающихся, чтобы защитить их от влияния экономического и политического кризиса.

«Белорусские власти беспечно раздают деньги, усугубляя и финансовое положение страны, и данного сектора экономики, и бюджета, идя на поводу у деревообрабатывающих «баронов», которые являются постоянными бенефициарами подобного рода схем поддержки», — подытожил Романчук.