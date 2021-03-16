СК завершил расследование дела в отношении студентов-активистов

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении студенческих активистов.

«Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении лиц, организовавших акции протестов в студенческой среде различных вузов Минска, — сообщает пресс-служба ведомства. — В качестве обвиняемых привлечено 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член так называемого координационного совета. Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской».

По данным следствия, обвиняемые «являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел».

«Установлено, что для координации и обсуждения вопросов проведения массовых мероприятий осуществлялись постоянные видеоконференции, — говорится в сообщении. — Во время проведения протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные маршей, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение). Как следствие, нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс».

Пресс-служба уточняет, что «противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками Комитета государственной безопасности Республики Беларусь».

Следователями в рамках предварительного расследования проведены обыски, в ходе которых изъята мобильная и компьютерная техника, содержимое которой тщательно проанализировано. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты оперативно-розыскных мероприятий.

«По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч.2 ст.17 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора обвиняемые заключены под стражу», — говорится в сообщении.

Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд. «Проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности других участников противоправной деятельности подобного рода», — добавляет пресс-служба Следственного комитета.

С 1 сентября 2020 года и до конца года в ведущих вузах страны практически ежедневно проходили акции солидарности. Студенты и преподаватели собирались внутри зданий (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывали видеообращения, пели песни, аплодировали или стояли молча с бело-красно-белыми флагами и плакатами против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков, напоминает БелаПАН .

В соцсетях студенты до сих пор рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов арестовывают и штрафуют.

12 ноября в офисе инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» и дома у ее активистов прошли обыски, многие были задержаны. Под стражей остаются член Координационного совета и представитель Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам, Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Кася Будько, Яна Оробейко, Артем Винокуров, Виктория Гранковская, Влад Мартинович, Мария Каленик, Татьяна Екельчик, Ян Солонович. Все они признаны политзаключенными.