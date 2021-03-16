Российских военных в Беларуси станет больше

В совместном учебно-боевом центре, который Беларусь и Россия планируют создать в Гродненской области, будут готовить специалистов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, на переговорах 5 марта в Москве министр обороны Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу «пришли к единому мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки». Ранее сообщалось, что в России центры предполагается создать в Нижегородской и Калининградской областях, в Беларуси — в Гродненской области.

Как поясняет пресс-служба Минобороны, на базе учебно-боевого центра в Беларуси будут организованы «совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил РФ, а также совместное выполнение учебно-боевых задач».

«Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства», — подчеркнули в министерстве.

Сообщается, что в России планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск, где будут готовить мотострелковые и танковые подразделения Беларуси и РФ «по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооруженных сил».

Совместная подготовка, как утверждается, позволит «на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных сил с силами региональной группировки войск (сил) Вооруженных сил РФ и, в конечном счете, значительно повысить эффективность ее применения».

«Определена целесообразность создания в Калининградской области России учебно-боевого центра на базе Балтийского флота Западного военного округа. Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей Морской пехоты РФ, оснащенных БТР82А. <…> Также центр позволит использовать современную материальную базу для водолазной подготовки белорусских специалистов», — говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве напомнили, что БТР82А поступят в Вооруженные силы Беларуси в этом году.