Доллар и евро падают утром во вторник

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Очередные торги на БВФБ открылись с падения американской и европейской валют.

По данным на 10:25 по минскому времени, три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:

  • евро — 3,0897 белорусского рубля (-0,005 пункта);
  • доллар — 2,5911 белорусского рубля (-0,0029 пункта);
  • российский рубль — 3,5538 белорусского рубля за 100 российских (+0,0085 пункта).

Напомним, февраль эта тройка отработала следующим образом:

  • евро -0,0136 пункта;
  • доллар -0,0205 пункта;
  • российский рубль -0,0604 пункта.
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Тэги: валюта

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