Доллар и евро падают утром во вторник
Очередные торги на БВФБ открылись с падения американской и европейской валют.
По данным на 10:25 по минскому времени, три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:
- евро — 3,0897 белорусского рубля (-0,005 пункта);
- доллар — 2,5911 белорусского рубля (-0,0029 пункта);
- российский рубль — 3,5538 белорусского рубля за 100 российских (+0,0085 пункта).
Напомним, февраль эта тройка
- евро -0,0136 пункта;
- доллар -0,0205 пункта;
- российский рубль -0,0604 пункта.