Доллар и евро падают утром во вторник

Очередные торги на БВФБ открылись с падения американской и европейской валют.

По данным на 10:25 по минскому времени, три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:

евро — 3,0897 белорусского рубля (-0,005 пункта);

доллар — 2,5911 белорусского рубля (-0,0029 пункта);

российский рубль — 3,5538 белорусского рубля за 100 российских (+0,0085 пункта).

Напомним, февраль эта тройка отработала следующим образом: