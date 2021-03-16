Активный фронтальный раздел накрыл страну

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Во вторник, 16 марта, погоду в республике будет формировать активный фронтальный раздел, смещающийся с территории Украины.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь), местами —сильные осадки, в основном мокрый снег.

В отдельных районах — налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный. Погода в регионах:

  • Брест +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +3..+5°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +3..+5°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: прогноз погоды

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