Активный фронтальный раздел накрыл страну

Во вторник, 16 марта, погоду в республике будет формировать активный фронтальный раздел, смещающийся с территории Украины.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь), местами —сильные осадки, в основном мокрый снег.

В отдельных районах — налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный. Погода в регионах:

Брест +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +3..+5°C (вероятность осадков 70-80%);

Гомель +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);

Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев +3..+5°C (вероятность осадков 80-90%);

Минск +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%).