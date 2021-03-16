Все ближе к рекорду Гретцки: Овечкин вышел на шестое место лучших голеадоров в истории НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросив очередную шайбу, вышел на шестое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
В настоящее время у российского форварда 717 голов — он делит шестое место с великим Филом Эспозито.
Топ-10 лучших голеадоров выглядит так:
1. Уэйн Гретцки — 894;
2. Горди Хоу — 801;
3. Яромир Ягр — 766;
4. Бретт Халл — 741;
5. Марсель Дионн — 731;
6-7. Александр Овечкин — 717;
6-7. Фил Эспозито — 717;
8. Майк Гартнер — 708;
9. Марк Мессье — 694;
10. Стив Айзерман — 692.
Если все пойдет по накатанной, и Овечкин сохранит свой голевой ход, он вполне по итогам сезона может ворваться в пятерку.
Напомним, в сезоне 2019/2020 на счету россиянина было 48 заброшенных шайб. Сейчас у него 11 голов.