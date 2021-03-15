Мингорсуд рассмотрит жалобу на приговор журналисткам «Белсата» Андреевой и Чульцовой 23 апреля

Минский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор журналисткам вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой 23 апреля, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов. Начало суда в 10 часов.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен».

На заседании суда Фрунзенского района Минска 18 февраля судья Наталья Бугук признала их виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях) и приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

26 февраля защита Андреевой и Чульцовой обжаловала приговор суда Фрунзенского района столицы. Основные тезисы жалобы, как отметил на своей странице в «Фейсбуке» адвокат Сергей Зикрацкий, базируются на том, что события 15 ноября 2020 года, когда были задержаны журналистки, нельзя назвать действиями, грубо нарушающими общественный порядок, а международно-правовые нормы «гарантируют гражданам право на мирные собрания». Адвокат подчеркнул, что когда протестующие заполнили все пространство для пешеходов и придомовые территории «площади Перемен» (двор на улице Червякова), они в силу своей многочисленности были вынуждены выйти на проезжую часть.

«В судебном заседании не добыто ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что такой спонтанный выход на проезжую часть был организован кем бы то ни было», — отметил Зикрацкий.

Также, обратил внимание адвокат, судом не установлено фактов неповиновения представителям власти, хотя это «необходимое условие для привлечения к ответственности по этой статье» (ч. 1 ст. 342). «Нам не рассказали, кто и какие законные требования предъявлял и в чем выразилось неповиновение», — подчеркнул защитник.

Кроме того, добавил он, суд не установил, что именно действия участников массовой акции повлекли нарушение работы транспорта. «Транспорт не ходил, это факт. Но почему он не ходил, этот вопрос принципиален для доказательства законности привлечения к ответственности по данной статье. Протестующие вышли на проезжую часть и заблокировали движение? Или правоохранительные органы перекрыли проезжую часть, чтобы не дать протестующим пройти? А может, правоохранительные органы перекрыли проезжую часть, чтобы обеспечить безопасность участников массового мероприятия?» — заявил Зикрацкий.

По его словам, суд не только не установил причины и хронологию ограничения движения транспорта, но и не удовлетворил ходатайства защиты, которые могли бы помочь ответить на эти вопросы.

Как подчеркивает Зикрацкий, заключения лингвистов и психолога свидетельствуют о том, что в высказываниях журналисток нет признаков организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. По словам адвоката, в поступках журналистов не было и активного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. «В приговоре написано, что Катерина и Дарья публично выкрикивали лозунги и совершали громкие хлопки руками. Очень хотелось уточнить, как они это делали, держа в руках микрофон и камеру?» — обратил внимание защитник.

«Мы абсолютно уверены в невиновности Катерины и Дарьи. Уверены, что они не только не совершали преступление, а исполняли свои профессиональные обязанности, причем исполняли их хорошо. Несмотря на приговор первой инстанции, мы не отчаиваемся и продолжаем борьбу», — подчеркнул адвокат.