Политзаключенный Игорь Лосик прекратил сухую голодовку

Политзаключенный Игорь Лосик 15 марта прекратил сухую голодовку, сообщила БелаПАН его супруга Дарья Лосик.

По ее словам, Лосик уже пять дней находится в карцере. Туда его отправили сразу после того, как он заявил о намерении голодать. «Выглядит Игорь очень плохо, свое решение остановиться не комментирует: просто решил так», — отметила Дарья.

11 марта стало известно, что Лосику предъявлено новое, третье по счету, обвинение. В ответ на это он пытался порезать вены и объявил сухую голодовку. По какой статье предъявлено обвинение, пока неизвестно.

13 марта Агентство США по глобальным медиа (USAGM) осудило решение белорусских властей выдвинуть новые обвинения против Лосика. «Недопустимо, чтобы репортаж о белорусских выборах стоил уважаемому журналисту свободы, — заявила исполняющая обязанности генерального директора USAGM Келу Чао. — Белорусские власти должны снять с Игоря все обвинения и немедленно освободить его».

На следующий день белорусский демократический лидер Светлана Тихановская обратилась к голодающим в заключении политзаключенным: «Игорь Лосик, Игорь Банцер и Дмитрий Фурманов, вы можете не узнать о том, что я сейчас говорю эти слова. Но мы все знаем о вас и вашем безграничном мужестве. Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами, — обратилась к голодающим Тихановская. — Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси».

По словам Тихановской, она делает все возможное, чтобы освободить «сотни белорусов, которые без вины заперты в камерах».

28-летний создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и консультант-фрилансер радио «Свободная Европа/радио Свобода» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года, он признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.

Летом Лосика обвинили по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). По этой статье Лосику грозит до восьми лет лишения свободы.

Блогер вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Голодовка Лосика длилась 42 дня и вызвала большой резонанс. 25 января Лосик передал, что решил прекратить голодовку, потому что его «потрясла невероятная волна солидарности».