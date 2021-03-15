Срок содержания под стражей журналиста Андрея Александрова продлен до 12 мая

Срок содержания под стражей журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова продлен на два месяца — до 12 мая, сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский.

По его словам, Александров держится хорошо, следственные действия с его участием сейчас не проводятся. Журналист много читает, занимается спортом, ходит на прогулки. Письма ему доходят с задержкой в две недели.

Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где он в 2014—2018 годах занимал должность заместителя директора.

Александров и Злобина подозреваются силовиками в финансировании протестной деятельности. «Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены фондом By_Help.

Александрова обвиняют по ч. 1, 2 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности). В то же время правозащитники утверждают, что оплата штрафов не является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Как пояснил БелаПАН правозащитник Валентин Стефанович, если бы Александров их действительно финансировал, его цели и умысел были бы направлены на то, чтобы платить деньги людям за совершение конкретных действий.

«В данном случае Александров занимался правозащитной благотворительной деятельностью, потому что деньги были собраны людьми, для того чтобы кому-то помогать. Это законная деятельность. В данном случае даже со стороны налоговых органов не могло быть никаких вопросов», — подчеркнул Стефанович.

Он считает предъявленное обвинение неуместным и связывает его с публичной и правозащитной деятельностью Александрова. Также, по словам Стефановича, статья 342, по которой обвиняют Александрова, относится к категории менее тяжких, и для взятия обвиняемого под стражу следствию нужна серьезная мотивировка — что Александров опасен для общества, или что он может воздействовать на свидетелей и потерпевших, или еще что-то. «Как я понимаю, никакой мотивации в данном случае не было», — сказал он.

Ирине Злобиной, вероятнее всего, также продлили срок содержания под стражей, поскольку 12 марта она не вышла на свободу.

Белорусские правозащитники признали Андрея Александрова и Ирину Злобину политзаключенными.