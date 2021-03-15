Фотофакт. Акция в поддержку политзаключенной Александры Потрясаевой

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15 марта в Минске прошла акция в поддержку политзаключенной Александры Потрясаевой.

Девушки в черных одеждах и с красными лентами на запястьях развернули плакаты с буквами, из которых сложилась фамилия «Потрясаева».

В ночь на 11 августа 2020 года Александра Потрясаева пришла к торговому центру «Рига» в Минске оказать первую медпомощь участникам протестной акции. Была задержана и провела три дня в изоляторе на Окрестина.

16 октября Александра была вновь задержана, ей предъявлено обвинение по статье «Массовые беспорядки». Содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске.

9 марта в суде Московского района началось рассмотрение дела Александры Потрясаевой, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Девушка признана политзаключенной.

 

 

Фото Вадима Замировского
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Тэги: акция солидарности политзаключенные Персона: Александра Потрясаева Город: Минск

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