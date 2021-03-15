Водитель «Шевроле» насмерть сбила пенсионерку в Могилеве

В Могилеве под колеса иномарки попала пенсионерка, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла вечером 14 марта в районе дома №93 по улице Ленинской. 23-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, совершила наезд на 82-летнюю могилевчанку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Как уточнили в ГАИ, несмотря на темное время суток, женщина не была обозначена световозвращающими элементами. Она скончалась от полученных травм.