Водитель «Шевроле» насмерть сбила пенсионерку в Могилеве

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В Могилеве под колеса иномарки попала пенсионерка, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла вечером 14 марта в районе дома №93 по улице Ленинской. 23-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, совершила наезд на 82-летнюю могилевчанку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Как уточнили в ГАИ, несмотря на темное время суток, женщина не была обозначена световозвращающими элементами. Она скончалась от полученных травм.
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Тэги: ДТП со смертельным исходом наезд на пешехода Город: Могилев

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