В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной

В Беларуси началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании «Синофарм», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отметил руководитель ведомства Дмитрий Пиневич, речь идет о партии вакцины, которую поставили в Беларусь из КНР в феврале. Около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого местные эксперты «убедились в его высоком качестве и безопасности».

По словам главы Минздрава, первым медучреждением, где 15 марта использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала 39-я столичная поликлиника, где прививку получили медики, педагоги, соцработники.

Чиновник заявил, что специалисты обсуждают вопрос локализации производства китайской вакцины в Беларуси, возможно, на базе индустриального парка «Великий камень».

Как сообщали в Минздраве, вакцина от коронавируса COVID-19 производства «Синофарма» — первая одобренная государственным фармацевтическим управлением КНР для выхода на рынок и уже активно применяется внутри страны.

По оценкам китайской стороны, разработанная «Синофармом» вакцина в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. Помимо Китая вакцина одобрена к использованию более чем в десяти странах, в том числе Бахрейне, Венгрии, Египте, Иордании, Ираке, Марокко, ОАЭ, Пакистане, Сербии.

Сейчас в Беларуси медиков и педработников также прививают российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в начале февраля главный государственный санитарный врач, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) Анна Попова во время визита в Минск передала Беларуси новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Ранее Роспотребнадзор сообщил, что по результатам первой и второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 100%.