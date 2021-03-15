Беларусь спустилась на 19 место в мире по продажам оружия

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Белорусский экспорт вооружений в 2011-2020 годах упал на 34 процента. Крупнейшие контракты на поставку вооружений в 2016-2020 годах официальный Минск заключил с Вьетнамом (26% от общего объема экспорта), Сербией (16%) и Суданом (13%).

Фото: Минобороны

При этом 99% оружия и военной техники в 2016-2020 годах Беларусь получила из России, указано в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Мировым лидером по продажам оружия и военной техники остаются США, а первое место по покупкам вооружений занимает Саудовская Аравия.

Российский экспорт оружия, составлявший в 2016-2020 годах 20 процентов от всех мировых продаж, упал за этот период на 18 процентов (что сравнимо с периодом с 2011 по 2015 годы). Около 90 процентов от этого сокращения объясняется тем, что за прошедшие пять лет на 53 процента снизились продажи российских вооружений Индии.

Украина за период с 2011 по 2020 годы снизила объем экспорта вооружений на 68 процентов, опустившись в списке мировых поставщиков оружия на 12 место. Основными получателями украинского оружия и военной техники в последние пять лет были Китай (36% от общего объема экспорта), Россия (20%) и Таиланд (17%).

В целом объемы международной торговли оружием за период с 2016 по 2020 годы по сравнению с показателями за предыдущие пять лет не изменились: существенное увеличение поставок тремя из пяти крупнейших экспортеров оружия — США, Францией и Германией — было в значительной степени компенсировано сокращением российского и китайского экспорта вооружений.
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Тэги: экспорт оружия белорусский экспорт

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