Гражданин Турции вывозил белорусок для занятия проституцией

Гражданин Турции организовал выезд белорусок к себе на родину для занятия проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы Госпогранкомитета, в ходе реализации оперативной информации сотрудники ГПК пресекли канал вывоза за пределы Беларуси девушек для сексуальной эксплуатации. В отношении его организатора — 27-летнего турка — возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

На территории Беларуси он работал с декабря 2020 года по февраль 2021-го.