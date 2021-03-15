Авиакомпания airBaltic возобновляет полеты из Риги в Минск 

Авиакомпания airBaltic 28 марта планирует возобновить прерванные ранее из-за ситуации с пандемией коронавируса полеты из Риги в Минск, сообщает пресс-служба латвийского авиаперевозчика.

«Теперь, когда разрешены полеты из Латвии в страны за пределами Европейского Союза, мы постепенно возобновляем сообщение на ключевых направлениях, чтобы улучшить авиасообщение с Балтийским регионом и возможности транзита через Ригу. Для многих людей, которым необходимо отправиться в поездку по важным причинам, авиация является самым безопасным видом транспорта», — отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Первоначально полеты по маршруту Рига — Минск будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и субботам. С полным расписанием полетов airBaltic и ценами на билеты можно ознакомиться на сайте авиакомпании www.airbaltic.com.

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) — основанная в 1995 году авиакомпания, соединяющая Балтийский регион с более чем 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Главным акционером авиакомпании является латвийское государство, которому принадлежат 96,14% акций. airBaltic совершает рейсы 25 самолетами Airbus A220-300. Авиакомпания удостоена многочисленных международных наград, присужденных за высокое качество обслуживания, инновационный сервис и достижения в области реструктуризации бизнеса.