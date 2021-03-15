Журналисту Денису Ивашину предъявлено обвинение во вмешательстве в деятельность сотрудника внутренних дел

Задержанному гродненскому журналисту Денису Ивашину предъявлено обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел), сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) со ссылкой на мать Ивашина.

Отмечается, что в отношении журналиста избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.

Ивашин был задержан вечером 12 марта в своей квартире и помещен в следственный изолятор. «В доме и на даче был обыск, изъяли все носители информации (телефоны, ноутбуки, компьютеры), сим-карты, банковские карты, книги, блокноты, записи, деньги и различные мелочи, такие как флаги, значки, визитки и так далее. Очень интересовало все, связанное с Украиной, хотя статья криминальная, в ордере на обыск якобы за распространение личной информации», — сообщила БАЖ жена журналиста Ольга.

Денис Ивашин занимается журналистскими расследованиями, он редактор белорусской службы созданного в Украине международного разведывательного сообщества InformNapalm. Изучал влияние России на ситуацию в Беларуси, а также судьбу украинских силовиков, переехавших в страну после падения режима Виктора Януковича.

По данным БАЖ, в белорусских СИЗО содержится десять журналистов.